Луганск, 26 октября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики запустило новый пригородный маршрут № 250 сообщением Александровск — Переможное. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 октября в правительстве ЛНР.

Александр Погожев ИА REGNUM ЛНР

В Луганске автобусы следуют через поселок Юбилейное, Луганский государственный аграрный университет, квартал Гаевого, улицу Чапаева, Центральный рынок, Луганский государственный педагогический университет, автовокзал, Луганскую республиканскую клиническую больницу, дачи.

График работы ежедневного автобусного маршрута с 6:00 до 19:30 (совпадает с мск).