Вена, , 19:57 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Николозом Басилашвили в матче первого круга турнира в Вене (Австрия). Встреча продолжалась 1 час и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Даниил Медведев (сс) robbiesaurus

Медведев 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Медведев сыграет с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

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