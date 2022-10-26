Лондон, , 20:26 — REGNUM Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет вести совсем иную политику нежели его предшественница Лиз Трасс, считает экономист Александр Воронков. По его словам, можно ожидать приостановления поставок оружия Киеву и главное — возможные санкционные послабления и уступки в отношении России. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 26 октября.

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«Нападки на Россию со стороны санкционной стороны Великобритании тоже возможно будут послабляться со временем. Разумеется, не сейчас, но для того, чтобы выйти из кризисов, в которые Великобританию загнал тот же Джонсон, необходимо идти на какие-то, собственно говоря, адекватные уступки», — отметил экономист.

Напомним, что предыдущий премьер Лиз Трасс вела антироссийскую политику и запомнилась своими категоричными высказываниями в адрес России.

«Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена», — заявляла Лиз Трасс.