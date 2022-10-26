Лондон, 26 октября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет вести совсем иную политику, нежели его предшественница Лиз Трасс, считает экономист Александр Воронков. По его словам, можно ожидать приостановления поставок оружия Киеву и, главное, возможных санкционных послаблений и уступок в отношении России. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 26 октября.

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«Нападки на Россию с санкционной стороны Великобританией тоже, возможно, будут послабляться со временем. Разумеется, не сейчас, но для того, чтобы выйти из кризисов, в которые Великобританию загнал тот же Джонсон, необходимо идти на какие-то, собственно говоря, адекватные уступки», — отметил экономист.

Напомним, что предыдущий премьер Лиз Трасс вела антироссийскую политику и запомнилась своими категоричными высказываниями в адрес России.

«Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена», — заявляла Лиз Трасс.