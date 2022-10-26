Ростов-на-Дону, 26 октября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Более 46 тыс. электронных паспортов болельщика (Fan ID) оформлено в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 октября.

Fc-rostov.ru Дмитрий Полоз в игре

После оформления карты болельщика через сайт «Госуслуги» или МФЦ в личном кабинете пользователя портала «Госуслуги» появится QR-код, который позволит пройти на территорию «Ростов Арены».

6 ноября на стадионе Ростова-на-Дону состоится матч «Ростов» — «Динамо».