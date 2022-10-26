Курган, 26 октября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В Курганской области сложилась неблагоприятная ситуация в вопросах обеспечения жильем нуждающихся, в частности, детей-сирот. Об этом на приёме граждан заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СКР.

Ako.ru Жильё

К главе СКР обратилась жительница Курганской области, которая является не только сиротой, но и многодетной матерью. Ей и другим гражданам из числа сирот в 2018 году предоставили квартиры в доме, который был построен с нарушением норм строительства.

Александр Бастрыкин отметил, что в Курганской области сложилась неблагоприятная ситуация в вопросах обеспечения жильем нуждающихся. Её разрешение требует консолидации усилий правоохранительных органов и органов государственной власти, подчеркнул глава СКР.

Отметим, что по информации пресс-службы губернатора Курганской области в очереди за жильем в Курганской области в апреле 2022 года находились более 1700 детей-сирот. Всего 2022 году в планах обеспечить квартирами 451 сироту (в 2021 году обеспечен 431 сирота). На эти цели в этом году из областного бюджета выделено 150 млн рублей, из федерального — привлечено около 80 млн рублей.