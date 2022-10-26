Элиста, 26 октября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Бадма Башанкаев («Единая Россия») подал заявление о мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Калмыкии 26 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Башанкаев, помогающий людям в Донбассе в первых дней СВО, принял решение о мобилизации, чтобы оказывать медицинскую помощь военнослужащим. Он неоднократно вместе с коллегами-медиками выезжал в ЛНР и ДНР, а также активно участвовал в сборе необходимых медикаментов для оказания помощи жителям этих территорий.

Доброволец Башанкаев будет обеспечен всем необходимым и может воспользоваться всеми льготами, в том числе региональными, которые положены военнослужащим, участвующим в СВО.

ИА REGNUM напоминает, что Бадма Башанкаев работает в различных клиниках Москвы онкологом, колопроктологом, хирургом. Он регулярно приезжает в Калмыкию и проводит бесплатные осмотры пациентов, а при необходимости — оперирует.