София, , 19:44 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии не смогли избрать состав и руководство постоянных комиссий высшего законодательного органа страны. Об этом 26 октября сообщает БНР.

Здание Народного собрания Болгарии Nenko Lazarov

По предварительным данным, причиной возникшей проблемы стали разногласия среди участников голосования. При этом депутаты пришли к консенсусу относительно общего регламента работы НС на ближайшие несколько дней. Предполагается, что все организационные вопросы будут рассмотрены на заседаниях 26–27 октября.

Напомним, 48-е Народное собрание Болгарии приступило к исполнению своих обязанностей 19 октября после проведенных внеочередных выборов.