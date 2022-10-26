София, 26 октября 2022, 19:44 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии не смогли избрать состав и руководство постоянных комиссий высшего законодательного органа страны. Об этом 26 октября сообщает БНР.
По предварительным данным, причиной возникшей проблемы стали разногласия среди участников голосования. При этом депутаты пришли к консенсусу относительно общего регламента работы НС на ближайшие несколько дней. Предполагается, что все организационные вопросы будут рассмотрены на заседаниях 26–27 октября.
Напомним, 48-е Народное собрание Болгарии приступило к исполнению своих обязанностей 19 октября после проведенных внеочередных выборов.