Москва, , 19:42 — REGNUM Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Соглашение заключено для создания организационной и правовой основ для предотвращения несанкционированного доступа к охраняемым российским технологиям и их несанкционированной передачи применительно к сотрудничеству в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

С учетом законодательства Российской Федерации, регулирующего экспортный контроль, в соглашение включены положения, обязывающие Индию осуществлять должные меры защиты охраняемых российских технологий и предусматривающие соответствующие механизмы защиты охраняемых российских технологий, в том числе разработку и утверждение конкретных планов защиты этих технологий.

Соглашение регламентирует объем и порядок доступа индийской стороны как к техническим данным, так и к материальной части, связанным с совместными проектами на всех этапах их осуществления: в процессе разработки и создания средств выведения, в ходе транспортных операций, при прохождении таможенного и пограничного контроля, в ходе подготовки к эксплуатации и эксплуатации средств выведения и соответствующей наземной космической инфраструктуры, а также при возможных нештатных ситуациях.