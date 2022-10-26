Москва, 26 октября, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 24 октября замедлилась до 12,88% в годовом выражении с 13,10% неделей ранее. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за неделю с 18 по 24 октября выросли в среднем на 0,08%, а инфляция с начала года достигла 10,64%.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,15% с 0,08% неделей ранее, что произошло преимущественно за счёт сезонного удорожания плодоовощной продукции. Цены на прочие продукты питания, без учёта фруктов и овощей, выросли на 0,01% после снижения в течение двух недель подряд.

В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,01% после нулевой динамики в предыдущие две недели. При этом продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы и строительные материалы. Цены на легковые автомобили в среднем не изменились. Вместе с тем продолжили расти цены на бытовую химию.

В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,13% после снижения на 0,21% неделей ранее. Это произошло на фоне возобновившегося роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы. Снижение цен на услуги гостиниц на неделе замедлилось, а стоимость услуг санаториев в среднем не изменилась.