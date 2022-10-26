Москва, , 19:35 — REGNUM Законопроект, направленный на развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства агропромышленного комплекса (АПК), правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается включить в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, созданных в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В правительстве обратили внимание на то, что центры компетенций в настоящее время фактически выполняют функции организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

Учитывая, что ряд центров компетенций функционируют на базе центров «Мой бизнес», объединяющих на одной площадке инфраструктуру поддержки субъектов МСП и обеспечивающих предоставление услуг и мер поддержки субъектам МСП в формате «одного окна», включение центров компетенций в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, позволит обеспечить получение услуг малыми формами хозяйствования в АПК в режиме «единого окна», указали авторы инициативы.

Кроме того, законопроектом предусмотрено приведение понятий индустриальных (промышленных) парков в соответствие с Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».