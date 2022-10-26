Москва, , 20:17 — REGNUM Российская певица Жасмин (Сара Шор) совершенно не расстраивается из-за санкций, которые против неё и её супруга Илана Шора ввели США. Об этом артистка рассказала журналистам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жасмин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В первую очередь горжусь своим мужем, во вторую — санкциями», — сказала Жасмин.

Ранее Минфин США сообщил о введении санкций против Жасмин. Кроме самой певицы, под санкции попал её супруг Илан Шор и его партия в Молдавии.

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