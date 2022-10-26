Москва, 26 октября, 2022, 19:39 — ИА Регнум. России бессмысленно привлекать бывших афганских военных к участию в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации киевского режима. Об этом 25 октября написал руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, российские и афганские эксперты назвали три основных причины, по которым подобная инициатива является несостоятельной.

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Первая причина — это языковой барьер. Поскольку большинство афганских силовиков не говорят на русском языке или понимают его настолько плохо, что это делает невозможным адекватную коммуникацию с ними в экстремальных условиях, возникающих во время боевых действий.

«Без хорошего знания русского языка управление подразделениями или большими группами афганских военных невозможно или крайне проблематично. А солдаты-индивидуалы из Афганистана погоды на фронте не сделают», — отметил Серенко.

Второй причиной являются характер и ландшафт зоны боевых действий, которые принципиально отличаются от войны в Афганистане, к которой привыкли афганские военные.

«Речь идёт как о непохожести местности, климата и ландшафта, так и о качестве противника, с которым приходится иметь дело. Афганские военные имели дело с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вооружёнными довольно примитивным оружием, плохо подготовленными в тактическом отношении и не имевших воздушной поддержки», — пояснил эксперт.

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Третья причина заключается в проблеме лояльности и доверия — афганских военных готовили инструкторы США и НАТО, а многие офицеры афганских сил безопасности тесно сотрудничали с западными военными.

В частности, речь идёт о бывших бойцах афганского спецназа, которые в принципе являются единственной категорией военных, которые могли бы представлять интерес в качестве возможных рекрутов.

«Никто не может дать гарантий, что эти связи между афганскими бойцами коммандос и западными коллегами утрачены сегодня. Поэтому нельзя исключать, что среди афганских военных, которые захотят отправиться на территорию [б. УССР], не окажутся доверенные лица западных спецслужб. Тогда возможны самые неожиданные и неприятные сюрпризы — включаяинсайдерские атаки с открытием огня «по своим», как это было, например, на учебном полигоне в Белгородской области», — констатировал политолог.

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