Бишкек, , 19:29 — REGNUM Министерство энергетики Киргизии намерено ввести дополнительный тариф на электроэнергию — «день-ночь». Об этом заявил глава Минэнерго Таалайбек Ибраев на заседании республиканского парламента.

Счетчик Pixabay.com

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По его словам, новое киргизско-узбекское предприятие будет производить электросчётчики, в которых предусмотрена функция разделения тарифа по времени суток — днём электроснабжение будет обходиться потребителям дороже, а ночью, напротив, дешевле.

«Через несколько лет мы в любом случае перейдём на повсеместное применение тарифа «день-ночь». Некоторые местные санатории уже пользуются им — в них в ночное время пекут хлеб и стирают белье. Такой тариф был бы выгоден для пекарен, швейных цехов и других предприятий», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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