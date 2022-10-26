Бишкек, , 20:12 — REGNUM Бишкек понимает, что любое неосторожное действие в ущерб российским интересам повлечет неприятные последствия. Так эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев прокомментировал ИА REGNUM отказ государственного банка Киргизии от российских карт «Мир».

Карты «Мир» Sdelanounas.ru

Напомним, с 25 октября государственный банк Киргизии «Айыл банк» приостановил обслуживание российских банковских карт системы «Мир». Пресс-служба банка объясняет изменения в работе «техническими причинами».

По мнению эксперта, Киргизия «пошла по пути наименьшего сопротивления».

«Но судить о негативном настрое руководства Киргизии к Москве только по действиям одной структуры, конечно, нельзя. Киргизия остается стратегическим партнером России. И даже после всех смен власти, которые случились в стране, Бишкек не подводил Москву. Текущий частный случай с банком никак не повлияет на дальнейшие отношения наших стран», — отметил собеседник.

Материалы по теме: Россия подарила почти 2 тысячи тонн продовольствия бедным семьям в Киргизии

Рубаев уверен, что «руководство Киргизии прекрасно понимает, что любое их неосторожное действие, направленное на ущемление российских интересов, повлечет последствия».

«Последствия будут прежде всего финансовые. А они, в свою очередь, скажутся на населении страны, которое, как известно, социальное недовольство быстро переводит в политическую плоскость со всеми известными последствиями. И президента Садыра Жапарова может ждать участь большинства его предшественников. Я думаю, что глава страны просчитывает последствия», — резюмировал аналитик.

Читайте также: Как будут расти зарплаты в Киргизии в ближайшие годы?