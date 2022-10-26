Бишкек, , 19:25 — REGNUM После окончания отопительного сезона Бишкекскую ТЭЦ заберут у госкомпании «Электрические станции» и переведут на баланс мэрии столицы Киргизии. Об этом заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев на заседании парламента.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отвечая на вопросы депутатов, высокопоставленный чиновник сообщил, что власти республики намерены списать 136 млрд сомов (101,7 млрд рублей) долгов энергокомпаний.

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По его словам, основную часть долговых обязательств составляют кредиты, полученные для проведения реконструкции столичной теплоэлектроцентрали и гидроагрегата на Токтогульской ГЭС, а также на строительство ЛЭП «Датка — Кемин» и подстанции «Датка».

«Проблема с долгами решена — их передадут в Министерство финансов. После этого энергетические компании смогут начать работать «с чистого листа», — пояснил глава Минэнерго.

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