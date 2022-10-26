Бишкек, 26 октября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. После окончания отопительного сезона Бишкекскую ТЭЦ заберут у госкомпании «Электрические станции» и переведут на баланс мэрии столицы Киргизии. Об этом заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев на заседании парламента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Отвечая на вопросы депутатов, высокопоставленный чиновник сообщил, что власти республики намерены списать 136 млрд сомов (101,7 млрд рублей) долгов энергокомпаний.

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По его словам, основную часть долговых обязательств составляют кредиты, полученные для проведения реконструкции столичной теплоэлектроцентрали и гидроагрегата на Токтогульской ГЭС, а также на строительство ЛЭП «Датка — Кемин» и подстанции «Датка».

«Проблема с долгами решена — их передадут в Министерство финансов. После этого энергетические компании смогут начать работать «с чистого листа», — пояснил глава Минэнерго.

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