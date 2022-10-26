Москва, , 19:23 — REGNUM Законопроект о роли русского языка правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект федерального закона вводит такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.

Правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку определяет порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, нормативных справочников и нормативных грамматик, и требования к составлению таких словарей, следует из документа.

Также проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях.

«Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», — отмечают авторы инициативы.

Законопроект в целом предусматривает совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации на всей территории страны, осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка.