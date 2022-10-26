Бишкек, , 19:21 — REGNUM Власти Киргизии вводят запрет на вывоз из страны золотосодержащей руду и концентрата, начиная с 1 ноября 2022 года. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Золото

Запрет будет действовать в течение полугода, после чего правительство республики сможет вновь продлить его на тот же срок.

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Госпредприятие «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» получит исключительное право на переработку золотосодержащей руды и концентрата, добытую и произведенный на территории Киргизии.

Глава государства поручил таможенной и пограничной службам принять дополнительные меры по борьбе с контрабандным экспортом золотой руды и концентрата.

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