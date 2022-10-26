Челябинск, 26 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Челябинске Тракторозаводский райсуд продлил срок содержания под стражей бывшему замдиректора муниципального учреждения «Городская среда». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Ему вменяют получение двух взяток в особо крупном размере. Следователи полагают, что эта преступная деятельность велась в феврале 2020-го — августе 2021 года. Якобы действуя в составе группы лиц, он был причастен к получению взятки в размере нее менее 2 млн рублей.

Ранее, 12 июня, ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако облсуд заменил её на содержание в СИЗО. Теперь эта мера пресечения продлена до 27 декабря.