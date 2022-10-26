Москва, , 19:20 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в сентябре выросли на 0,1% по сравнению с августом, а рост цен в годовом выражении ускорился до 3,3% с 2,7% в предыдущем месяце. Соответствующие данные приводит 26 октября Росстат.

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При этом цены на бензин у производителей в сентябре снизились на 6,4%, а в годовом выражении — на 27,9%.

Согласно данным Росстата, в течение месяца потребительские цены на бензин в среднем по стране в 2,7 раза превышали цены от производителей.

Рост потребительских цен на бензин на 0,2% и более в сентябре наблюдался в 31 российском регионе. Наиболее существенно он подорожал в Чукотском автономном округе — на 4,9%.

Снижение цен зафиксировано в шести субъектах Федерации, наиболее существенное в Магаданской области — на 3,6%.

В Москве цены на бензин за месяц выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.