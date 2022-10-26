Нижний Новгород, , 19:20 — REGNUM В Нижнем Новгороде вводится дополнительная льгота для 600 детей, у которых один из родителей стал добровольцем или был мобилизован для участия в специальной военной операции. Такое решение приняли депутаты городской думы в ходе внеочередного заседания профильного комитета.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь они будут питаться бесплатно в школах. В перечень льготников войдут 375 учащихся начальных классов и еще 225 школьников, обучающихся в классах с пятого по одиннадцатый.

Также стало известно о том, что на эти цели из бюджета столицы Приволжья выделят 4,5 млн рублей.