Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 19:19 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 26 октября.

Убийство mosaic36

Тело девочки было обнаружено 25 октября ну хуторе Тереховский Усть-Донецкого района. Ребёнок скончался от множественных колото-резаных ран и черепно-мозговой травмы. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначены необходимые экспертизы.

Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Следователи реализуют комплекс мер на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.