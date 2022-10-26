Усть-Донецкий район, Ростовская область, 26 октября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 26 октября.

mosaic36 Убийство

Тело девочки было обнаружено 25 октября на хуторе Тереховский Усть-Донецкого района. Ребёнок скончался от множественных колото-резаных ран и черепно-мозговой травмы. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначены необходимые экспертизы.

Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Следователи реализуют комплекс мер на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.