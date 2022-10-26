Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Канадский режиссер Джеймс Кэмерон, известный по фильму «Аватар», признался, что сюжет и герои фильмов киностудий DC и Marvel лишены осознанности. Об этом сообщило издание Variety.

Скрин игры «Marvel’s Avengers» Avengers.square-enix-games.com

«Когда я смотрю эти большие, захватывающие фильмы — имею в виду Marvel и DC, — возраст персонажей значения не имеет, потому что они все будут вести себя так, как будто учатся в колледже. У них есть отношения, но на самом деле их нет», — признался постановщик. Он также отметил, что создатели подобных кинокомиксов придерживаются неправильного способа создания кино.

Ранее с критикой проектов студии Marvel выступил Гаспар Ноэ. По мнению режиссера, современные кинокомикса являются «тупыми» проектами, которые отрицательно влияют на зрителей.

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