Москва, 26 октября, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 17 по 24 октября выросла на одну копейку и составила 50,80 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Цена на дизельное топливо за этот же период выросла в среднем на 15 копеек и составила 55,41 рубля за литр.

По состоянию на 24 октября средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,21 рубля, марки Аи-95 — 51,32 рубля, марки Аи-98 и выше — 61,30 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 16 российских регионах. Наиболее значительно он подорожал в Магаданской области — на 0,5%.

Снижение цен зафиксировано в шести субъектах Федерации, наиболее существенное в Магаданской области — на 0,5%.

В Москве цены на бензин за неделю в среднем не изменились, а в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.