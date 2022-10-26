Владикавказ, 26 октября 2022, 19:12 — REGNUM Глава Северной Осетии Сергей Меняйло побывал в центре подготовки мобилизованных на полигоне «Шалхи». Бывший вице-адмирал, заместитель командующего Черноморским флотом поделился с бойцами своим опытом.
Он похвалил всех призванных резервистов за боевой дух и настрой на победу и пожелал им удачи, а также посоветовал быть бдительными и осторожными. От этого в бою многое зависит, подчеркнул Меняйло.
Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Меняйло: сроки обмена пленными затягивает киевская сторона