Владикавказ, , 19:12 — REGNUM Глава Северной Осетии Сергей Меняйло побывал в центре подготовки мобилизованных на полигоне «Шалхи». Бывший вице-адмирал, заместитель командующего Черноморским флотом поделился с бойцами своим опытом.

Сергей Меняйло Телеграм-канал главы РСО-Алания Сергея Меняйло

«Посмотрел, как готовят мобилизованных ребят на полигоне «Шалхи» — это в районе поселка Спутник. Поделился собственным боевым опытом, дал советы, которые, уверен, ребятам пригодятся во время службы!» — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он похвалил всех призванных резервистов за боевой дух и настрой на победу и пожелал им удачи, а также посоветовал быть бдительными и осторожными. От этого в бою многое зависит, подчеркнул Меняйло.

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