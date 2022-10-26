Киев, , 19:14 — REGNUM Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, ранее посетивший Москву, приехал на территорию б. УССР, сообщил 26 октября Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Зеленского, это первый африканский лидер, появившийся на территории б. УССР после начала российской специальной военной операции.

«Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, посетившим нашу страну после 24 февраля», — написал Зеленский.

Подробности визита президента Гвинеи-Бисау не приводятся.

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