Киев, 26 октября 2022, 19:14 — REGNUM Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, ранее посетивший Москву, приехал на территорию б. УССР, сообщил 26 октября Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
По словам Зеленского, это первый африканский лидер, появившийся на территории б. УССР после начала российской специальной военной операции.
«Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, посетившим нашу страну после 24 февраля», — написал Зеленский.
Подробности визита президента Гвинеи-Бисау не приводятся.
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