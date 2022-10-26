Челябинск, 26 октября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. В Челябинске два местных жителя осуждены за незаконный оборот почти двух килограммов наркотических веществ. Приговор вынес Калининский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

По данным следователей, эти граждане при участии неустановленных лиц приобрели запрещённые вещества. Они хранили их для последующего сбыта и часть разложили по местам скрытого хранения.

Преступные действия не были доведены до конца, так как злоумышленников задержали. Суд назначил одному из них девять лет заключения, а второму — десять. Отбывать сроки они будут в колонии строгого режима. Товар у них изъят.