Москва, , 19:08 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 18 по 24 октября выросли в среднем на 0,08% после роста на 0,02% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

За период с начала октября потребительские цены, по оценке ведомства, выросли на 0,16%, а инфляция за период с начала года достигла 10,64%.

Согласно данным Росстата, за отчётную неделю среди продуктов питания наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 1,9%, мороженая рыба и печенье — на 0,4%, мясо кур, сосиски и сардельки, вермишель и шоколадные конфеты — на 0,2%, говядина, стерилизованное молоко, сметана, ржаной хлеб и чёрный чай — на 0,1%.

Одновременно с этим гречневая крупа подешевела на 0,9%, сахар-песок — на 0,6%, пшеничная мука и пшено — на 0,4%, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, подсолнечное масло – на 0,3%, свинина, маргарин и сычужные сыры — на 0,2%, баранина, творог, варёные колбасы, сливочное масло и пастеризованное молоко – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,5%. В том числе помидоры подорожали 5,6%, огурцы — на 5,4%, бананы — на 3,2%, свекла – на 1,5%, картофель – на 0,1%. В то же время яблоки стали дешевле на 1,9%, репчатый лук — на 1%, морковь и белокочанная капуста – на 0,2%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, сухие корма для домашних животных подорожали на 0,6%, пелёнки для новорожденных, стиральные порошки и спички — на 0,4%, женские гигиенические прокладки — на 0,3%, зубные щётки — на 0,2%, хозяйственное мыло и туалетная бумага — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо выросли на 0,2%.