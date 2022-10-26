Лондон, , 19:06 — REGNUM В эфире британского телеканала Channel 4 уничтожили картину, написанную главой нацистской Германии Адольфом Гитлером. Инцидент произошёл в шоу Jimmy Carr Destroys Art, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гитлер Иван Шилов © ИА REGNUM

Нарисованный Гитлером пейзаж поместили в установку с восемью бензопилами. За уничтожение картины проголосовали зрители передачи. Полотно специально ради этого было приобретено на аукционе.

Предполагается, что немецкий фюрер подарил произведение своему министру авиации Германну Герингу.

Напомним, суть шоу Jimmy Carr Destroys Art заключается в том, чтобы уничтожить «проблемные» произведения искусства. Аудитория передачи также выбирает способ уничтожения подобных картин.