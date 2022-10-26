Тегеран, , 19:09 — REGNUM Количество раненых при нападении вооруженных боевиков в иранском городе Шираз у мавзолея Шах-Черах выросло до 40 человек, сообщает вечером 26 октября агентство Tasnim со ссылкой на власти провинции Фарс.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам представителя губернатора, 40 человек ранено, ещё 13 погибли.

Ранее иранские СМИ сообщали о 13 или 15 погибших и 10 пострадавших от этого нападения.

Как сообщало ИА REGNUM. 26 октября трое вооруженных террористов открыли огонь по людям, находившимся возле мавзолея Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана.

Двое стрелявших задержаны силовиками.

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