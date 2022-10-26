Тегеран, 26 октября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Количество раненых при нападении вооруженных боевиков в иранском городе Шираз у мавзолея Шах-Черах выросло до 40 человек, сообщает вечером 26 октября агентство Tasnim со ссылкой на власти провинции Фарс.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По словам представителя губернатора, 40 человек ранено, ещё 13 погибли.

Ранее иранские СМИ сообщали о 13 или 15 погибших и 10 пострадавших от этого нападения.

Как сообщало ИА REGNUM. 26 октября трое вооруженных террористов открыли огонь по людям, находившимся возле мавзолея Шах-Черах в городе Шираз на юге Ирана.

Двое стрелявших задержаны силовиками.