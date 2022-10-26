Лондон, 26 октября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Премьер-министром Великобритании стал англичанин индийского происхождения Риши Сунак: с одной стороны, умный, приятный человек, который помог стране в период ковидного кризиса, с другой стороны, без амбиций, без опыта, но с богатой семьёй. Об этом 26 октября в своем телеграм-канале заявил экономист Александр Воронков. Он при этом считает, что, несмотря на это все, у Риши Сунака есть полный «карт бланш», чтобы стать хорошим премьером для британского народа.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Премьер-министром Великобритании стал великобританец с индийским происхождением, достаточно интересный человек. Но прям очень двоякая про него информация: с одной стороны, про него говорят как про достаточно умного, предприимчивого человека, который очень хорошо прокачался, когда был ковидный кризис в Великобритании. Он прям там спонсировал, дотировал зарплаты из своего кармана, с другой стороны, когда ковид кончился, про него подзабыли. И там начали подливать всякую грязь из серии чуть ли не того, что он купил себе место в правительстве. Потому что с 2015 года в политике, и в общем опыта у него нет никакого, амбиций никаких нет и ничего у него нет, кроме богатой семьи», — пояснил мнение о Риши Сунаке экономист.

При этом он отметил важную вещь про то, что сейчас сложно судить о политике, пока он ничего не сделал. По-настоящему о политике можно сделать какие-то выводы, когда он «свое отслужит».

При этом Александр Воронков предположил такую политику нового премьера: «Он такой своеобразный антагонист Лиз Трасс. Пока что это предположение полностью, можно сказать, сбывается, потому что уже было объявлено о том, что Великобритания будет приостанавливать военные расходы. Уже писали, что Киев расстроился на эту тему. Хотя, на мой взгляд, удивительного в этом нет вообще ничего, то есть Лиз Трасс попала впросак на фоне как раз-таки своей убойной внешней экспансии, которую она планировала проводить. Не получилось из-за того, что ну, простите, и так уже некуда растягивать эту бедную экономику. Бориса Джонсона выгнали тоже за чрезмерную помощь Киеву <…> Соответственно, какой вариант остаётся у нового премьер-министра — конечно, идти по пути наименьшего сопротивления».