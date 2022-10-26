Белград, 26 октября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Мэр Белграда Александр Шапич уверен, что использование опыта российского города Санкт-Петербурга в сербской столице повлияет на улучшение уровня жизни белградцев. Об этом Шапич заявил 26 октября после встречи с членом правительства Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым.

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Мэр Белграда ожидает развития сотрудничества с Санкт-Петербургом в областях культуры, спорта, туризма, промышленности, городской инфраструктуры.

«Мне хотелось бы попытаться еще сильнее углубить наше сотрудничество. Для Белграда оно может быть весьма полезным», — процитировало агентство FoNet слова Шапича.

Напомним, что в ноябре 2021 года сербскую столицу посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Тогда стороны договорились развивать сотрудничество по широкому спектру вопросов, начиная от городского управления и внедрения новых жилищно-коммунальных технологий и заканчивая образованием и молодежным сотрудничеством.