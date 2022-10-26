Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Компания Apple подтвердила, что в iPhone добавят порт USB-C. Об этом сообщает издание The Verge.

IPhone William Hook

Компания намерена заменить привычный USB Type-C на другой порт к 2024 году в соответствии с новыми требованиями. В Apple отметили, что не в восторге от нововведения, однако вынуждены «подчиниться» новым правилам ЕС.

Напомним, С 24 апреля 2024 года на территории ЕС все смартфоны должны будут оснащаться портом USB-C. Подобное правило также распространится на планшеты и наушники.