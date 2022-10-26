Париж, , 18:59 — REGNUM Франция и Германия создадут рабочие группы по вопросам взаимодействия в энергетике, инновациях и военной сфере, сообщает 26 октября пресс-служба Елисейского дворца по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон Bundesregierung.de

Встреча названа «очень конструктивной».

«По этим трем областям были созданы рабочие группы, в рамках которых два правительства в ближайшие дни определят дальнейшие шаги», — сообщает администрация президента Франции.

Напомним, 26 октября канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Париж для переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Пресс-конференция по итогам этой встречи была отменена по просьбе канцлера Шольца, который очень спешит в Афины.

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