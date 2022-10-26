Нижний Новгород, 26 октября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области обещают предусмотреть в бюджете 14 млрд рублей на нецелевую финансовую помощь в следующем году. Об этом говорится в проекте региональной казны на 2023 год, внесённом на рассмотрение областного парламента.

Евгений Катышев Флаг Нижегородской области

Это на 854 млн рублей или на 6,5% больше, чем было выделено в текущем году.

Также стало известно о том, что 5,8 млрд рублей планируется потратить на капитальный ремонт больниц, школ, детских садов и других социальных объектов.

Это почти на 1,66 млрд рублей или на 40% больше суммы, первоначально предусмотренной на эти цели в 2022 году.

Кроме того, правительство Нижегородской области намеревается заложить в бюджет 4 млрд рублей на работы по благоустройству и развитию жилищно-коммунального хозяйства в регионе.

Деньги на эти цели удастся изыскать за счёт инфраструктурного бюджетного кредита.

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