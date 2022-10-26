Казань, , 18:44 — REGNUM В Татарии функционируют 55 центров тестирования ГТО (Готов к труду и обороне). Нормативы комплекса сдали более 550 тыс. жителей, сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Сдача ГТО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего нормы ГТО сдали в Татарии 553 804 человека, из них 290 841 — получили значки различных достоинств. На золотой знак нормативы сдали 82 132 человека, 102 696 человек получили серебряный знак, 106 013 — бронзовый.

Напомним, 25 октября 2022 года стартовал третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» — о старте приема заявок объявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

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