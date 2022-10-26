Белград, , 19:29 — REGNUM У США и Сербии «много общих интересов». Об этом заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл 26 октября.

Кристофер Хилл United States Studies Centre

По его словам, хорошо, что в Сербии сформировано новое правительство, которое будет «собеседником» Вашингтона при решении общих задач.

«Я рад, что у нас новый министр иностранных дел, так как существуют многие темы, касающиеся внешней политики, которые мы должны обсудить», — процитировал телеканал RTV слова Хилла.

Американский дипломат добавил, что он заранее рад встречам с представителями сербского правительства, посвященным вопросам энергетики.

Напомним, что министром иностранных дел в новом правительстве Сербии будет Ивица Дачич, которого многие сербские СМИ называют «русским человеком».

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