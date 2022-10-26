Курган, 26 октября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, побуждавшего в социальной сети «ВКонтакте» к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Курганской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Сотрудники УФСБ России по Курганской области выявили в интернете противоправные посты жителя Кургана. Мужчина размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» комментарии с публичными призывами к совершению насильственных действий в отношении представителей высших органов исполнительной и законодательной власти РФ в целях прекращения их деятельности.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Причём ранее в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело за призывы к экстремистским действиям на основе расовой неприязни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе другой житель Кургана стал фигурантом уголовного дела за призывы на личной странице в социальной сети к убийству представителей власти.