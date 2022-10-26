София, 26 октября, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Болгария на сегодняшний день не располагает достаточной законодательной и материальной базой для поставок летального оружия Киеву. Об этом заявил 26 октября президент Болгарии Румен Радев, сообщает софийская газета «Факты».

Kremlin.ru Румен Радев

Президент подчеркнул, что любые предположения о возможном участии болгарской стороны в конфликте на территории б. УССР «необходимо пресекать на корню».

«Нет документа или требования об отправке Киеву болгарского вооружения, — отметил он. — Надеюсь, новый парламент Болгарии сохранит этот нейтралитет».

Напомним, ранее представители крупнейшей коалиции в Народном собрании (парламенте) Болгарии — ГЕРБ-СДС — не исключили возможности оказания военной помощи Киеву.