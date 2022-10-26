Шираз, Иран, 26 октября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В иранском городе Шираз вооруженные боевики открыли огонь по людям, находившимся возле мавзолея Шах-Черах, сообщает 26 октября агентство Fars.

mosaic36 Убийство

На данный момент известно о гибели не менее 13 человек, ещё по меньшей мере 10 человек получили ранения. По другим данным, число жертв уже достигло 15 человек.

Стрельбу по людям устроили три вооруженных преступника, двое из которых задержаны, третьему удалось скрыться.

Иранские власти уже признали это вооруженное нападение террористическим актом.

Информация уточняется.