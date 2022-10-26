Тамбов, 26 октября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. 26 октября председатель правительства Россти Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Тамбовской области 500 млн рублей на реализацию программ формирования комфортной городской среды. Решение принято по итогам рабочей поездки Михаила Мишустина в Тамбов и встречи с главой Тамбовской области Максимом Егоровым в августе 2022 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Федеральные средства направят на возмещение областных затрат по благоустройству 26 территорий в семи городах региона — в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Рассказове, Котовске, Уварове, Кирсанове. Речь идет о реализации региональной программы «Дворы Тамбовщины», которую инициировал Максим Егоров в начале 2022 года.

«Все объекты определялись при активном участии самих жителей. Именно их пожелания учитывались, где лучше организовать место для прогулок с детьми и занятий физкультурой, сделать сквер или парк», — сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства 26 октября.

Председатель российского правительства отметил, что чистый и уютный двор, обустроенные улицы не менее важны для комфортной жизни, поэтому ежегодно приводятся в порядок сотни общественных пространств во всех регионах страны.

«Такая работа будет продолжена», — добавил он.

По программе «Дворы Тамбовщины» ведется озеленение территорий, обустройство детских и спортивных площадок, укладка тротуарной плитки в пешеходных зонах, установка лавочек и урн, устройство освещения. Все работы завершат до конца 2022 года.

«Создание комфортной городской среды — одно из приоритетных направлений работы моей команды. Программа «Дворы Тамбовщины» понравилась жителям области, это видно по отзывам в социальных сетях и на личных встречах. В следующе году на высвободившиеся средства регионального бюджета начнем реализацию еще одного проекта «Дорога к дому», по которому приведем в порядок межквартальные пространства, чтобы жизнь в области стала ещё комфортнее», — отметил глава Тамбовской области Максим Егоров.