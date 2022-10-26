Косовска-Митровица, Сербия, 26 октября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Слова президента Сербии Александра Вучича о том, что он обещал США, Великобритании, Франции, Германии и Италии не сообщать «преждевременно» гражданам Сербии о содержании нового франко-германского плана по Косово и Метохии, говорит о том, что «предательство лучше всего отрабатывается в темноте». Об этом говорится в сообщении, которое Народное движение сербов Косово и Метохии «Отечество» опубликовало 25 октября.

Bože pravde Сербия и Косово

Тем не менее, отмечают участники движения, через албанские СМИ общественность узнала, что этот новый план подразумевает поэтапный отказ Сербии от собственной территории и признание сепаратистского Косово.

«Подобные действия свидетельствуют о том, что президент Сербии главный национальный вопрос решает без платформы, без стратегии, без красных линий, в узком кругу, вместе со своими советниками, одним из которых является экс-премьер ВеликобританииТони Блер — самый громкий лоббист бомбардировок Югославии», — отмечается в сообщении движения «Отечество».

Напомним, что ранее издание Albanian post опубликовало детали франко-немецкого плана по Косово. В соответствии с этим документом, Сербия не будет препятствовать вступлению Косово в ООН в обмен на ускоренную интеграцию в ЕС. На первом этапе международное сообщество не будет требовать от Белграда формально признать независимость Косово.