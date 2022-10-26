Казань, , 18:20 — REGNUM Свыше 58,5 млрд рублей дополнительно направят в регионы России на поддержку территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Татарии на эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Врач и пациент Александр Погожев (с) ИА REGNUM

Средства выделены из резервного фонда правительства России.

«Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, потребовалось дополнительное финансирование», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

ИА REGNUM ранее передавало, что в Татарии второй год реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которую вошли 83 медицинских учреждения.

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