Казань, 26 октября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Свыше 58,5 млрд рублей дополнительно направят в регионы России на поддержку территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Татарии на эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Александр Погожев ИА REGNUM Врач и пациент

Средства выделены из резервного фонда правительства России.

«Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, потребовалось дополнительное финансирование», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

ИА REGNUM ранее передавало, что в Татарии второй год реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которую вошли 83 медицинских учреждения.

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