София, 26 октября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило постановление о выделении 64 млн левов ($32 млн) на поддержку крупных фермерских хозяйств и частных крестьянских землевладельцев, пострадавших от экономического кризиса в стране. Об этом 26 октября сообщил заместитель министра сельского хозяйства Болгарии Георги Сабев, передаёт БНР.

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По словам замминистра, соответствующие средства будут выделены соискателям в течение ближайшего года. «Мы намерены обратиться к структурам Еврокомиссии для того, чтобы подобная практика помощи болгарским аграриям и животноводам стала регулярной», — отметил он.

Согласно официальной информации, в результате инфляции и подорожания энергоносителей в Болгарии за последний год обанкротилось до 700 сельскохозяйственных предприятий.