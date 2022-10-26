Тбилиси, 26 октября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. В Тбилиси распространилась информация об отравлении детей хлором в плавательном бассейне спортивного центра «Имеди», принадлежащего столичной мэрии, сообщает грузинский телеканал «Формула».

Бассейн

Инцидент произошел 21 июня, но, как говорят родители отравившихся детей, летом тоже были аналогичные случаи, на которые мэрия никак не отреагировала. Они требуют выявить и наказать виновных.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал подобные обвинения лживыми и заявил, что их умышленно распространяют несколько сотрудников бассейна. Каладзе пригрозил, что мэрия не оставит клевету безнаказанной.

Ираклий Гвилава, глава городской службы спорта, культуры и по делам молодежи, заявил, что пробы воды в бассейне возле парка Муштаид удовлетворительные. Гвилава также сообщил журналистам, что тренер, который говорит, что ему стало плохо в бассейне, является «человеком с индивидуальной аллергией».

Напомним, что 13 октября в фонтане тбилисского парка Ваке произошёл несчастный случай, повлекший смерть ребёнка от электротравмы.