Челябинск, , 18:05 — REGNUM В Челябинской области одной из инспекторов Государственной инспекции труда предъявлено обвинение в получении взяток. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Следователями установлено, что с 2018 года дама получила более 150 тыс. рублей от представителя некой специализированной учебной организации. Взамен от неё ожидали приём экзаменов по знанию правил охраны труда без фактической проверки знаний.

Преступление выявили сотрудники южноуральского управления ФСБ. Следователи настаивают на заключении гражданки под стражу. Также проводится работа по выявлению вероятных аналогичных преступных эпизодов.